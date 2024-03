Futuro Gudmundsson: il prezzo sale

Si complicano le possibilità di vedereancora in Serie A la prossima stagione. Come riporta calciomercato.com, le quattro reti in due partite siglate nei playoff europei con l'Islanda, rischiano di fare impennare una cifra che in molti avevano già dato per definita. Notizie che preoccupano soprattutto le società nostrane. È chiaro infatti che più la quotazione di Gudmundsson sale e meno possibilità ci saranno di vederlo ancora protagonista in Serie A.In Italia, dopo l'interesse invernale della Fiorentina, sembrano essere soprattuttoa voler fare il massimo per portare il giocatore alla propria corte. Ma anche all'estero le pretendenti non mancano, a cominciare dalla Premier League dove West Ham e soprattutto Tottenham hanno puntato i fari su di lui. E se fino a qualche giorno fa la valutazione del ragazzo di Reykjavik si aggirava attorno ai 30 milioni, ora tale cifra dovrà essere rivista al rialzo.