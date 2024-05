Pronta la rivoluzione in casa Juventus, non solo per quanto riguarda la guida tecnica ma anche la dirigenza. Questa la situazione riportata da calciomercato.com. "Giuntoli potrà contare a breve su alcuni dei suoi fedelissimi: in arrivo, infatti, Giuseppe Pompilio, suo vice fin dai tempi di Carpi ora in scadenza a Napoli, e Stefano Stefanelli, in questa stagione direttore sportivo del Pisa. Verrà poi ampliata e rinforzata l’area scouting e sono previsti cambiamenti pure nel settore giovanile, con l’arrivo di Michele Sbravati che si aggiungerà a Massimiliano Scaglia; verso la conferma Claudio Chiellini, attuale dirigente della Next Gen, con il fratello Giorgio, ex difensore-bandiera bianconero, che in estate potrebbe lasciare Los Angeles e tornare a Torino in una nuova veste."