Laha ufficializzato oggi l'acquisto del giovane talento Francisco Barido dal Boca Juniors. Ma che caratteristiche ha il nuovo promettente gioiellino del club bianconero? Brevilineo, dribbling letale, tutto mancino, ha fatto la spola fra l'octava division (quella dedicata ai classe 2008 in questa stagione) col Boca e la Seleccion Under 15 dell'Argentina con la maglia numero 10 sulle spalle, scrive calciomercato.com. Calcia punizioni e rigori ed è dotato di una gran tecnica. I paragoni ovviamente si sprecano, ma per restare in casa Juventus il primo nome, anche per il percorso fatto, porta a Matias Soulé. CHI E' FRANCISCO BARIDO, TUTTO SUL TALENTO ARGENTINO