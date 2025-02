CM - Juventus e Milan hanno parlato di Fagioli: la situazione

A poche ore dalla fine del mercato aumentano le chance didi rimanere allaIl centrocampista era in trattativa con la Fiorentina, che però ha virato su Ndour visto che non c'era l'intesa con la Juventus sulle cifre. Su Fagioli però anche il Milan ci aveva fatto un pensiero.I discorsi tra Juventus e Milan per Tomori, affare non andato in porto, hanno visto i due club parlare anche di Fagioli, scrive calciomercato.com. Ai rossoneri, in effetti, servirebbe un rinforzo in mediana, ma non c'è mai stata convergenza sulla valutazione del regista. Così come grigia è stata la fumata con la Fiorentina, che ha scelto di virare su Ndour davanti alla richiesta bianconera di un obbligo di riscatto praticamente garantito da obiettivi molto facili da raggiungere.