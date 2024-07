Mateoresta un giocatore che lasta monitorando in vista della prossima stagione e come ruolo di vice. Secondo quanto riportato da Calciomercato.Com, non ci sono solo i bianconeri. Ladi Raffaele Palladino è alla finestra, interessata ad offrire all'attaccante delil ruolo di punta titolare per la prossima stagione., mentre ilsembra essersi ormai ritirato dalla corsa, anche perché il club rossoblù ha chiuso per l'arrivo di Thijs