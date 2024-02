Secondo quanto riferisce calciomercato.com, ancora non è da escludere l'impiego di Alex Sandro in Juventus-Frosinone. Il difensore brasiliano rappresenta l'ago della bilancia tra una Juve e l'altra che Max Allegri ha in testa per affrontare il Frosinone. La scelta finale quindi verrà presa solo nella mattinata di domenica, se Alex Sandro dovesse farcela allora toccherà a lui e Allegri potrà schierare una formazione in grado di passare con disinvoltura dal 3-5-2 al 4-3-3 senza dover intervenire con le sostituzioni. La Juve con Alex Sandro vedrebbe in Weston McKennie e Andrea Cambiaso gli altri uomini jolly. Perché ci sarebbe una linea a quattro anomala, come quella in realtà già proposta almeno nel secondo tempo del match con l'Udinese: McKennie a destra, Alex Sandro a sinistra, Gatti (o Rugani) e Bremer al centro.