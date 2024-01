Juventus: l'obiettivo è Koopmeiners

Juventus: De Paul può arrivare a giugno?

Laprevede di fare investimenti significativi durante la prossima sessione di mercato estiva per rafforzare e ristrutturare il proprio centrocampo.È probabile che alcuni giocatori lascino il club, il che rende ancora più importante l'acquisizione didi alto livello che possano soddisfare le esigenze di Massimiliano Allegri o del nuovo allenatore che guiderà la squadra nellonella prossima stagione.Uno dei nomi principali nel mirino è Teundell'Atalanta, un obiettivo praticamente dichiarato dalla Juventus. Koopmeiners è un vero e proprio pupillo del direttore tecnico Cristiano Giuntoli, e la Juventus ha tentato anche di assicurarselo durante questa sessione invernale di mercato. Tuttavia, la richiesta di 40 milioni di euro da parte del club bergamasco ha reso difficile un accordo in questa fase.Ma Koopmeiners non è l'unico obiettivo sul tavolo della Juventus. Contestualmente, il club sta continuando a lavorare per portare all'ex centrocampista dell'Udinese, Rodrigo. Nonostante l'Atletico Madrid non abbia manifestato intenzioni di cedere il giocatore durante questa stagione, la situazione potrebbe cambiare nella prossima estate, specialmente considerando che De Paul entrerà nel penultimo anno di contratto (scadenza nel 2026). Inoltre, secondo la stampa spagnola, la valutazione del giocatore potrebbe scendere a circa 25 milioni di euro, rendendolo un obiettivo ancora più allettante per la Juventus.