Quello di Jonathanè un nome molto attuale in casa Juventus. L'attaccante del Lille è in scadenza di contratto al termine della stagione attuale e potrebbe lasciare a zero il club. Stando a quanto riferisce Calciomercato.com la pista resta sempre calda, alla Juventus il giocatore piace molto. Addirittura non andrebbe escluso che Giuntoli pensasse di fare un investimento anticipato di circa 15 milioni di euro per portarlo a Torino prima della scadenza del suo contratto. Piano piano Cristiano Giuntoli sta lavorando al colpo per la prossima stagione, o forse anche prima.