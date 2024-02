Inter e Juventus: il calendario a confronto

è ora in fuga nella corsa per lo scudetto, con una vittoria in rimonta contro lache porta il loro vantaggio in classifica a +7, mettendo così pressione sulla Juventus.Tuttavia, lahaper aver perso punti preziosi nelle settimane precedenti, passando da un potenziale vantaggio di +4 a un attuale ritardo di -7 rispetto ai nerazzurri. Il mese di febbraio sarà cruciale per entrambe le squadre, con un calendario fitto di impegni per l'Inter e una serie di partite importanti per la Juventus.Larimpiange in particolare la partita contro l'Empoli del 27 gennaio, in cui hanno pareggiato 1-1 dopo essere rimasti in inferiorità numerica per l'espulsione di Arkadiusz. Questo risultato ha impedito loro di raggiungere un vantaggio di +4 in classifica, consentendo all'Inter di prendere il largo. Ora, la Juventus non può permettersi più errori.Il calendario favorevole dei bianconeri offre l'opportunità disfruttando le partite contro squadre teoricamente più deboli. Dopo l'incontro con, seguiranno le partite contro Verona e Frosinone, tutte impegnate nella lotta per non retrocedere.Queste partite sono cruciali per recuperare fiducia e solidità e continuare a sperare in uno sgambetto all'Inter, anche se il controllo del campionato è ora nelle mani dei nerazzurri.