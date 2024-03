Non c'è solo Teun Koopmeiners nella lista della Juventus, che oggi guarda con grande interesse in casa Atalanta per rinforzare il centrocampo con più di un'idea. Un altro giocatore che piace, tanto, è infatti il brasiliano, per il quale Giuntoli aveva già l’estate scorsa aveva fatto un tentativo, concreto, con la Dea. Nelle ultime settimane Giuntoli ha riattivato la pista e i contatti con gli agenti dell’ex Salernitana, anche se resta una pista complicata. L’Atalanta per Ederson chiede 35 milioni di euro altrimenti non si siede nemmeno al tavolo della trattativa.