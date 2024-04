Il contratto dicon ilscadrà a giugno e, secondo quanto dichiarato dall'amministratore delegato Claudio Fenucci, sembra essere più esteso di quanto indicato sulla carta. Tuttavia, questo non dovrebbe rappresentare un ostacolo per la Juventus, che sta attualmente discutendo con il giocatore di vari aspetti, tra cui la durata del contratto, l'ingaggio e soprattutto la progettualità.Attualmente, Thiago Motta guadagna circa 1,3 milioni di euro, ma è probabile che a Torino il suo stipendio sia più sostanzioso. Tuttavia, per l'italo-brasiliano, ciò che conta di più è la possibilità di contribuire al ritorno della Juventus ai vertici sia in Italia che in Europa. La prospettiva di essere parte integrante di un progetto ambizioso potrebbe essere il fattore determinante nella sua decisione di trasferirsi alla Juventus.