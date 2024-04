Cambiare agente non è sinonimo di un cambio di squadra, ma a volte va a finire proprio così. E questa settimana, dopo il portiere italiano dell'Atalanta, Marco Carnesecchi (classe 2000), anche un altro obiettivo della Juventus Edonha cambiato agente. Classe 1999, è sotto contratto fino a giugno 2026 con il Lille, che lo ha acquistato per 7 milioni di euro dagli svizzeri del Basilea nel mercato di gennaio del 2022. In questa stagione il nazionale kosovaro ha segnato 11 gol e servito 9 assist. Il suo ruolo naturale è quello di attaccante esterno: preferisce partire dalla fascia destra per rientrare sul suo piede forte, il mancino. Caratteristiche gradite a Thiago Motta, l'allenatore del Bologna prescelto dalla Juve per il dopo Allegri, sottolinea calciomercato.com. E ha appena cambiato procuratore, passando alla corte di Hasan Cetinkaya nell'agenzia HCM Sports Management, la stessa che ha portarto Denis Zakaria alla Juve nel gennaio del 2021.