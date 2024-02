Calciomercato Juventus, l’offerta per Felipe Anderson

e della sua sorella-agente Juliana Gomes, chiamati a valutare con calma la proposta dellaformulata da Cristianoe Giovanni. L'offerta, sintetizzata nella linea strategica più che nei dettagli finanziari, pone condizioni ferme da parte della Juve. Nonostante Anderson, che compirà 31 anni il 15 aprile, esca dai parametri bianconeri in termini di età, viene considerato un'opportunità di mercato per la sua versatilità e il suo status di parametro zero. La Juventus, pur mantenendo una politica di mercato oculata, è pronta ad accoglierloNel dettaglio dell'offerta, Juliana Gomes ha chiesto un contratto di quattro anni con un ingaggio di almeno, una richiesta che laconsidera eccessiva. Propone invece, come riporta calciomercato.com,. Ora spetta a Felipe Anderson decidere se accettare, rifiutare o negoziare ulteriormente, considerando anche altri interessi in gioco. Tuttavia, è improbabile che la Juventus accetti un rialzo significativo delle condizioni.