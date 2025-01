Ronald, reduce dalla vittoria della Supercoppa Spagnola con il Barcellona, sta valutando seriamente la possibilità di lasciare il club catalano, nonostante la sua lunga crescita alla Masia. La decisione non è semplice, ma l'insistenza della Juventus potrebbe far cambiare le cose. Cristiano Giuntoli è particolarmente determinato nel cercare di portare il forte difensore uruguaiano a Torino e sta esercitando una pressione costante. Araujo, pur legato profondamente al Barcellona, sembra aprirsi alla possibilità di un trasferimento in bianconero, segnando un passo importante nella trattativa che potrebbe decollare nei prossimi giorni.