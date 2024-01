Carnesecchi alla Juventus: ultime notizie



Juventus, il futuro di Szczesny

Non è una novità. In casa Juve c'è chi crede fermamente che il futuro per quanto riguarda il ruolo di portiere in Italia sia tutto affidato a Marco. Da diverse stagioni è stato sotto osservazione dello staff di scout bianconero, il quale, per quanto riguarda i portieri, è guidato da Claudio Filippi, che riveste un ruolo molto più importante di un semplice preparatore dei portieri per la Juve.L'infortunio alla spalla che ha ostacolato il suo sviluppo all'inizio della passata stagione è ormai un ricordo, il suo ritorno all'Atalanta lo vede impegnato in un costante duello con Juan, mentre Gian Piero Gasperini lo schiera spesso e volentieri. È a conoscenza dell'interesse concreto della, che è pronta a trasformare il suo forte interesse in un'offerta concreta anche per il club bergamasco.In attesa di comprendere il futuro di Mattia, c'è già un piano che prevedecome vice di, per vivere una o due stagioni di crescita sotto l'ala protettiva del portiere polacco. L'ostacolo principale è la valutazione che l'Atalanta dà al suo cartellino: finora non è mai scesa al di sotto dei 15 milioni, anche se i rapporti tra i club potrebbero portare allo sviluppo di formule che alleggeriscono l'investimento.