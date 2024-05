Si sta per concludere la stagione e il prossimo anno in casa Juve ci saranno tante novità. Alcune di queste dipenderanno anche da chi sarà l'allenatore. Se Thiago Motta diventerà il nuovo tecnico bianconero, allora potrebbe cambiare anche il futuro di alcuni giocatori. Di questo ne parla calciomercato.com che fa il punto su Bremer: "Ci sarà un motivo se al posto di Lucumì e Soumaoro, ottimi marcatori, Thiago Motta abbia scelto di adattare Calafiori nel ruolo di centrale di una linea a 4? La risposta è sì e sta nella capacità di costruire gioco palla fra i piedi e Bremer, nonostante sia uno dei migliori marcatori d'Europa, è tutto tranne che un regista arretrato capace di sganciarsi all'occorrenza. Se arriverà l'offerta giusta come preannunciato da Man United e Atletico Madrid lui potrebbe partire col benestare dell'allenatore."