Juventus, la clausola rescissoria nel contratto di Gleison Bremer

Juventus, il costo di Bremer a bilancio e il possibile guadagno

Il corso targato Cristiano Giuntoli è partito e ha una volontà chiara: tornare ad essere competitivi tenendo però una linea sostenibile. Investire, anche a costo di cedere una pedina importante, che nell'anno in corso potrebbe essere Gleison. Il difensore brasiliano è tra i migliori della rosa bianconera e ha tanto mercato, con diversi club che costantemente chiedono informazioni, parlano con agenti e procuratori. E tra questi c'è il Manchester United, oltre ad Atletico Madrid e Newcastle. E la Juventus? Al momento attende, ma sotto una certa cifra non si siederà nemmeno al tavolo, perché se dovrà compiere qualche sacrificio in uscita lo farà per una super offerta. Il suo prezzo è di circa 70 milioni di euro.Il valore della clausola rescissoria presente nell'ultimo contratto firmato fra Bremer e Juventus al momento del rinnovo è proprio intorno a questa cifra e varia in base al compratore, ma soprattutto sarà attiva dall'estate 2025. Anche se il modo per farla valere già nella prossima sessione di mercato è stato trovato, a patto che l'offerta trovi il gradimento del giocatore e che sia consona ai 60/70 milioni di valutazione, scrive calciomercato.com.L'ultimo contratto firmato da Bremer con la Juventus risale al dicembre 2023 ed è servito a spalmare su più anni la quota ammortamento. Così, al 30 giugno 2023 il suo valore residuo era pari a 35,924 milioni con una quota ammortamento annua di 8,5 milioni, ma