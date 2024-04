In casa Juventus l'estate 2024 sarà sicuramente ricordata come quella dei grandi cambiamenti, la prima in cui Cristiano Giuntoli potrà mettere davvero la propria mano e la propria visione sulla squadra. In entrata e in uscita, e in questo senso la situazione che più va monitorata in questo senso è quella di Gleison. Il difensore brasiliano ex-Torino è, per rendimento, uno dei migliori della rosa bianconera, ma diversi club costantemente chiedono informazioni, lo osservano e parlano con agenti e procuratori. Il Manchester United è sicuramente quello più vivo su di lui, ma non è l'unico con Atletico Madrid e Newcastle che restano indietro (probabilmente anche nel gradimento del giocatore) ma sono pronti all'affondo estivo. La valutazione è di 60/70 milioni di euro per la Juve.