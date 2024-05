Alessandroresta un obiettivo di diverse squadre di Serie A per la prossima estate. Tra queste, in posizione più defilata sembra esserci anche la. Soprattutto qualora Gleison Bremer dovesse lasciare il capoluogo piemontese. Stando a quanto riferisce Calciomercato.com il presidente del Torino Urbanoavrebbe già avvisato le pretendenti per il difensore italiano: la valutazione è di 35/40 milioni di euro. Anche qualora si volessero inserire contropartite non scenderebbe sotto la richiesta di 30 milioni cash. Non solo la Juventus chiaramente, in corsa anche Inter, Milan e Napoli. Tutto aperto per quello che si prospetta essere un acceso duello del mercato estivo.