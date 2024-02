Indipendentemente dall'esito di questa stagione, Antonionon resterà inattivo per un'altra annata. Dopo la conclusione della sua esperienza al Tottenham, l'allenatore pugliese, ex-ed ex-, ha ricevuto numerose offerte e proposte, ma finora non è stato persuaso a tornare in campo a metà stagione. Tuttavia, tutto potrebbe cambiare a giugno, poiché i prossimi cinque mesi consentiranno a lui e al suo staff di esaminare attentamente il prossimo progetto sportivo da intraprendere.Pur avendo idee, contatti e progetti in mente, oggipreferisce studiare e analizzare senza esporsi. Il motivo è sorprendentemente semplice e risiede nel suo profondo legame con lae la sua città, Torino, dove la sua famiglia risiede da sempre., come riporta calciomercato.com. Prima di dedicarsi completamente a un nuovo progetto, vuole essere certo che non ci sia alcuna possibilità di ritorno alla Juventus. D'altro canto, è disposto ad attendere, sapendo che le tensioni passate potrebbero non essere completamente risolte, ma consapevole che sarebbe ancora una volta il miglior candidato per guidare la nuova era bianconera al posto di