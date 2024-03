AMRABAT-JUVENTUS: LA NOVITÀ

Non è decollata l'avventura di Sofyanal Manchester United. Il centrocampista marocchino non ha saputo far valere l'investimento fatto dai Red Devils. 9 milioni per il prestito dalla Fiorentina, ma ora come riferisce Calciomercato.com la decisione è quella di non riscattarlo dal club toscano. La cifra fissata era 20 milioni più cinque di bonus. Il motivo? Rendimento decisamente al di sotto delle aspettative, in particolare negli ultimi mesi, al punto che Ten Hag non lo ha più schierato dal primo minuto.Laperò ci pensa. Cristianoè un noto estimatore del giocatore marocchino ex Fiorentina. Le valutazioni sono su come impostare la trattativa. La Juventus vorrebbe un prestito, ma in questo caso Sofyan dovrebbe rinnovare il suo contratto in scadenza 2025. Un'altra strada porterebbe allo scambio conche alla Fiorentina sta facendo bene ma il suo ingaggio è molto pesante. Amrabat aprirebbe al suo trasferimento alla Juventus.Ricevi tutte le notizie più fresche e selezionate direttamente dalla nostra redazione, in diretta e gratuitamente! Non perderti nemmeno un colpo sul mondo dello sport, con un focus speciale sulla Juventus e tanto altro!È semplice e gratuito! Clicca su questo link e ISCRIVITI.