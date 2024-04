La Juventus ancora non è qualificata in Champions League ma la dirigenza è già al lavoro per programmare la prossima stagione, considerando che manca sempre meno al raggiungimento dell'obiettivo. Mosse in particolare ce ne saranno in difesa. Come scrive calciomercato.com, Giuntoli ha un accordo con Thiago Motta al quale vorrebbe regalare il suo pupillo Riccardo Calafiori, tanto da aver già avviato una trattativa con l’entourage del giocatore. Il difensore del Bologna è una delle soprese più grandi in questa stagione. Calafiori, con Motta ha cambiato posizione in campo, giocando centrale nella difesa a quattro. Un cambiamento che ha portato grandi benefici.