Juve, quanta concorrenza per Sudakov

Georgiysarà senza dubbio uno dei pezzi più pregiati del mercato estivo. E la, che lo segue da tempo, non ha intenzione di mollare la presa. Lo assicurano i colleghi di Calciomercato.com, raccontando come il centrocampista ucraino dellocontinui a fare incetta di premi personali - tra cui quello di "giocatore dell'anno" per la Premier League ucraina e il titolo di MVP della sua squadra - nonostante sia solo un classe 2002. Ben 16, del resto, i gol realizzati in tutte le competizioni nel corso della stagione, un rendimento niente male per un giocatore del suo ruolo - e molto giovane - che inevitabilmente ha acceso su di lui i riflettori di mezza Europa.E il suo valore di mercato, neanche a dirlo, continua a salire. Ora si parla di, come sa bene la Juve che per il prossimo anno ha in programma un grande colpo proprio per quel reparto, ma dovrà comunque fare i conti con il muro dello Shakhtar. Non andrà meglio al, altra italiana sulle sue tracce, che come i bianconeri ha preso contatti da tempo con l'entourage del giocatore, che però sta parlando al tempo stesso anche cone soprattutto. Non sarà facile, insomma, ma ci si proverà.