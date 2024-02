CONTROPARTITA SOULE'



SCENARIO VIOLA



MONDO ARABO

Pochi istanti fa è arrivata l'ufficialità del trasferimento di Carlos, che passa dal Southampton alla Operazione messa in piedi e definita da Giuntoli in meno di 24 ore , con i bianconeri che hanno raggiunto l'intesa con il club britannico sulla base di un prestito di quasi 5 milioni di euro, più il diritto di riscatto fissato attorno ai 50 milioni di euro. Ora, difficilmente qualcuno riuscirebbe a pensare che i bianconeri verseranno questa enorme cifra tra 6 mesi, ma al tempo stesso non si può escludere categoricamente una permanenza del centrocampista argentino all'ombra della Mole.Già, perchè ilè uno dei club che da tempo, che potrebbe diventare una pedina di scambio fondamentale per i bianconeri. Il suo valore attuale è di circa 35 milioni di euro e nel caso in cui venisse inserito nella trattativa per Alcaraz, la differenza tra le due parti sarebbe soltanto di 10 milioni e a quel punto si cheL'attaccante attualmente al Frosinone però, sta entusiasmando al punto tale da aver attirato su di se anche le attenzioni dei club italiani, con lache avrebbe sondato il terreno prima delle altre. La Juve aveva provato ad inserirlo anche nell'operazione, con il club gigliato che però non si è lasciato impressionare e ha preferito ripiegare, almeno per il momento. Si, perchè questa pista resta comunque aperta per la prossima estate, così come potrebbero generarsi nuovi scenari.Uno di questi è quello che porta negli emirati arabi, dato che poche settimane fa il club della Saudi Pro League, l', avrebbeai bianconeri. Trattativa che al momento è stata rimandata vista l'importanza che ha il giocatore per il Frosinone, che non vuole assolutamente privarsene a stagione in corso. Le ipotesi, dunque, sono molte, ora spetta alla Juve capire come muoversi.