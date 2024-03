IL SACRIFICATO



UNA CHANCE

Le ultime ore sono state piuttosto movimentate in casa, con i bianconeri che hanno avuto modo di incontrare l'agente di Dusan Vlahovic per parlare del futuro dell'attaccante serbo, oltre ad accelerare nella trattativa che potrebbe portare Teun Koopmeiners all'ombra della Mole. E' chiaro che però per arrivare a raggiungere i diversi obiettivi, la società della Continassa dovrà anche vendere per incassare e reinvestire il denaro. Uno dei giocatori che potrebbe portare i maggiori introiti è, autore di una stagione da protagonista con il Frosinone che gli ha fatto lievitare la sua valutazione fino a 30/35 milioni di euro.Cifra che potrebbe aumentare dopo il gol da antologia messo a segno con la nazionale argentina, che sicuramente gli darà un'ulteriore carica per affrontare questo finale di stagione., che sembra intenzionata a privarsi del giocatore. L'idea sarebbe quella di inserirlo nella trattativa Koopmeiners, con l'obiettivo di dimezzare la parte economica da versare nelle casse dell'Atalanta.In tanti però nel mondo Juve si stanno interrogando se, o se, invece, puntare categoricamente ed esclusivamente alla cessione del giocatore. I tifosi sembrano avere le idee piuttosto chiare e vorrebbero vederlo all'opera sul prato dell'Allianz. Ora tutto passa nelle mani della società, che però dovrà decidere a stretto giro di posta.