In Argentina, Claudioè già oggetto di paragoni con Lionel Messi, soprattutto dopo la sua straordinaria tripletta contro i rivali storici del Brasile nell'ultima Coppa del Mondo Under 17. Claudio Echeverri rappresenta la più recente "Joya" del calcio argentino, un talento puro che ha conquistato l'ammirazione di Pep Guardiola. Numerosi club di alto livello in Europa, tra cui Barcellona, Real Madrid e, lo stavano monitorando attentamente, ma è stato il Manchester City a vincere la competizione, su segnalazione dello stesso Pep.La conferma di questo trasferimento è giunta direttamente da Enzo Montepaone, agente di Claudio, che ha dichiarato a Calciomercato.com: "Posso confermare che è tutto pronto per il trasferimento di Claudio dal River Plate al Manchester City. Siamo estremamente felici di questa opportunità".