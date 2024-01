Juve contro Zurkowski: era nella lista di Paratici



Il 'pizzino' di Paratici

"Non sarà un partita facile, hanno cambiato allenatore e hanno appena sconfitto 3-0 il Monza",ha messo la squadra sugli attenti nella conferenza stampa di vigilia. Non vuole passi falsi quest'oggi, quando la Juve affronterà l'all'Allianz Stadium. Il cambio di allenatore, con Davide Nicola che ha sostituto Andreazzoli, sicuramente può essere una difficoltà in più per i bianconeri, che dovranno stare attenti anche a Szymon Zurkowski, tornato in toscana da poco e già protagonista con una tripletta nell'ultima giornata.Ricordate il famoso foglietto didimenticato sul tavolo di un ristorante in pieno mercato invernale? Erano gli ultimi giorni di gennaio 2019, tra i tanti nomi nel mirino dell'allora ds della Juve c'era anche il suo, quello diall'epoca ancora in forza al Gornik Zabre. Con una valutazione da 3 milioni. All'epoca, scrive calciomercato.com, piaceva e pure parecchio, anche se poi è stata la Fiorentina ad acquistarlo appena pochi giorni dopo con un'offerta in realtà superiore, chiudendo un'operazione da 4,5 milioni con il polacco rimasto in prestito altri sei mesi.In quella lista di nomi che Paratici aveva fatto per rinforzare la Juve, c'erano obiettivi di mercato che poi si sono concretizzati comeAltri invece che non sono mai arrivati a Torino, almeno per ora, come Szoboszlai, Zaniolo, Tonali e Milinkovic. Oggi la Juve osserverà da vicino uno di quella lista, nella speranza che Zurkowski non replichi la grande prestazione fornita contro il Monza.