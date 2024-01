Laha fatto un nuovo tentativo per Rodrigo. Lo riportano i colleghi di Calciomercato.com, secondo cui Cristiano Giuntoli ha provato a sondare il terreno con l'per un trasferimento oneroso del centrocampista argentino, tramite il suo agente. Niente da fare, però: ora, infatti, Diego Simeone considera centrale il giocatore nel suo progetto tecnico e non è disposto a lasciarlo partire. Non sono ancora decollate nemmeno le discussioni per Kalvin Phillips e Pierre-Emile Hojbjerg, che ormai sembrano piste difficili per i bianconeri.