Calciomercato Juve, spunta Trus

Juve, chi é Trus

Il mercato in prospettiva futura è diventato un aspetto di grande interesse per la Juventus e per la coppia formata da Cristianoe Giovanni, che hanno dimostrato un forte impegno per chiudere sul fronte Vasilijedel Buducnost Podgorica. Ora, la loro attenzione è focalizzata su Winsley, centravanti classe 2006 del Borussia Monchengladbach.Tuttavia, l'ambizione della coppia di dirigenti non si ferma qui, come riporta calciomercato.com. La Juventus ha messo gli occhi su Luis Carl, esterno d'attacco classe 2006, che sarà libero a fine stagione. Trus, attualmente nei ranghi dell'Under 19 tedesca, potrebbe rappresentare un investimento per il futuro, seguendo una strategia che ha già mostrato successo con giocatori come KenanL'arrivo di Trus rappresenterebbe un notevole rinforzo per la squadra Next Gen, specialmente inizialmente, dato il suo talento nell'operare su entrambe le fasce offensive con notevole rapidità. Luis Carl Trus si distingue per la sua eccellente tecnica con il destro, un innato fiuto del gol e la capacità di fornire assist ai compagni di squadra.