Momento molto positivo per la Juventus Next Gen. Se fino a pochi mesi fa l’unico obiettivo alla portata dei bianconeri sembrava essere quello della salvezza - per altro tutto fuorché scontato - oggi la situazione si è ribaltata. Grazie alla vittoria sull'Ancona per 3-2, con il solito Sekulov, talento interessantissimo, Cerri e la rete decisiva di Guerra, i bianconeri hanno centrato il settimo risultato utile consecutivo - tre vittorie nelle ultime cinque - e agguantato, addirittura, la zona playoff. I ragazzi di Brambilla, sapientemente confermato alla guida della squadra nonostante la crisi di risultati iniziale, sono saliti al decimo posto in classifica e possono guardare al finale di stagione con i fari puntati sulla post-season: quasi un miracolo sportivo per come si era la messa stagione, ma soprattutto l’ennesima conferma che il progetto delle seconde squadre è tutt’altro che da cestinare. Lo scrive calciomercato.com.