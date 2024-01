Lanon nutre alcun rimpianto per la cessione di Radual Genoa. In seno alla squadra torinese, il suo trasferimento non è stato percepito come una perdita, bensì come un sacrificio volto a ottenere Andrea Cambiaso. Quest'ultimo, attualmente, si è affermato come un elemento indispensabile, dimostrando la sagacia della Juventus nel mercato calcistico. La decisione di cedere Dragusin si rivela così una mossa lungimirante, consentendo alla squadra bianconera di consolidare la propria rosa con un giocatore che si è rivelato di fondamentale importanza per il progetto sportivo in corso.