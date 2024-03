NUMERI DA BASSA CLASSIFICA



SVOLTA SUL MERCATO

Cresce la delusione nell'ambiente bianconero per la sconfitta subita al Maradona, soprattutto per le incredibili occasioni da gol sciupate dalla squadra di Allegri. E' chiaro che quelle mancate da clamorosamente da Cambiaso e Rugani non sono passate inosservate, ma è altrettanto vero che le maggiori responsabilità sono da attribuire a colui che dall'inizio del nuovo anno si è rivelato il vero leader della squadra di Allegri. Il riferimento va, ovviamnete a, che ha sprecato almeno 4 opportunità nitide, come dichiarato da lui stesso al termine del match. Ha risposto presente, che è tornato a gonfiare la rete dopo un lungo digiuno che ha contribuito a rendere 'sterile' l'attacco della Juve.Intendiamoci, non che la Juve di Allegri abbia mai offerto numeri elevati sotto questo punto di vista, ma offriva garanzie e solidità nel reparto arretrado, subendo il minimo sindacabile. Ora la corazza difensiva sta mancando e questo ha portato i suoi frutti anche in classifica, doveNeanche nelle due stagioni precedenti con Allegri in panchina è stato fatto meglio e ora è giunto il momento di cambiare questa tendenza. Ecco perchè, con la dirigenza bianconers che sta studiando diversi profilo da molto tempo e la sensazione è che qualcuno in estate arriverà. Nel frattempo, vi proponiamo nelladi seguito il rendimento delle reti segnate, stagione per stagione, dalle big italiane negli ultimi 3 anni, con