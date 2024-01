Tiago Djalò è ufficialmente un nuovo giocatore della Juve, che lo ha soffiato all'Inter ma non solo. Come riferisce calciomercato.com infatti, il difensore portoghese, fino a pochi giorni prima di passare in bianconero, sarebbe stato corteggiato dall'Atletico Madrid, che avrebbe provato a fargli cambiare idea sul trasferimento a Torino. Alla fine, però, Giuntoli è riuscito a non farsi sorpassare sulla linea del traguardo e a concludere la trattativa. Il primo vero colpo dell'ex ds del Napoli.