Juve e Napoli su Mangala: i dettagli

Il mercato di gennaio è fatto spesso di occasioni e Orelpuò diventare un profilo molto interessante, il mediano su cui stanno riflettendo Juventus e Napoli, due big della Serie A alla ricerca di rinforzi in mezzo al campo e impegnate in questa fase di riflessione sul classe '98 del Nottingham Forest.Il giocatore, come riferisce calciomercato.com, sta facendo pressione al suo club per essere ceduto a condizioni favorevoli a gennaio: dal muro alzato inizialmente, i dirigenti inglesi stanno iniziando a dare disponibilità per valutare un prestito con diritto di riscatto.