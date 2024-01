Le prestazioni di Bremer, sempre più convincenti, non sono passate inosservate alle big europee, che mostrano interesse per il difensore brasiliano. Bremer ha da poco prolungato il contratto con la Juve fino al 2028, segnale di come il giocatore stia bene a Torino. La Juve non ha intenzione di cederlo anche se come vale per tutti i giocatori della rosa, eventuali grandi offerte saranno valutate. E per quanto riguarda Bremer, alla Continassa hanno fissato un prezzo, ovvero 70 milioni di euro. Questa la cifra per poter mettersi al tavolo delle trattative. In particolare, è il Manchester United, riferisce calciomercato.com, a mostrare maggior interesse per Bremer.