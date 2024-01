Si va verso la chiusura per il trasferimento di Tiago Djalò dal Lille alla Juventus in questa sessione di memrcato. Il difensore portoghese potrà arrivare subito a Torino per restarci. Inizialmente infatti il progetto bianconero parlava di un prestito, meglio se in Italia, per ritrovare ritmo e fiducia dopo il grave infortunio che lo sta tenendo lontano dal campo di gioco ormai dallo scorso 4 marzo: ipotesi però non gradita al giocatore, riferisce calciomercato.com. Che al contrario vorrebbe trasferirsi direttamente alla Juve senza tappe intermedie. È su questo punto che si è lavorato ancora nelle ultime ore.