Lazarera stato uno dei protagonisti della sessione estiva di calciomercato così come lo è stato in questa sessione di mercato invernale, salvo poi la permanenza allsalvo clamorosi colpi di scena dell'ultimo minuto. Nonostante gli apprezzamenti nessun club è riuscito a trovare un accordo con l'Udinese e con l'entourage del giocatore. In pole, come riferisce Calciomercato.com c'era il. L'intesa con l'Udinese sembrava vicina e raggiungibile per una cifra attorno ai 25 milioni ma tutto si è fermato ad un passo dalla chiusura.Niente accordo con il papàche nella scorsa estate si era fatto riconoscere per aver fatto saltare il trasferimento del figlio all'Inter dopo aver già svolto le visite mediche. Sullo sfondo è rimasta la Juventus che non poteva presentare offerte in questa sessione di mercato ma vigile monitorava la situazione. Samardzic però piace anche all'estero, in particolare al Brighton di De Zerbi. La volontà di Lazar è quella di restare in Serie A, in attesa della giusta offerta.