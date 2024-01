Calciomercato Juve, le ultime su Bernardeschi

Federiconutre una sincera speranza, una dichiarazione d'amore allache ha espresso senza riserve. Tuttavia, il suo desiderio di ritorno nella Torino bianconera dipende non solo dalla volontà del giocatore ma anche da intricati giochi di incastri. Nonostante la chiarezza delle sue intenzioni, il suo sogno di un ritorno in maglia bianconera richiede una serie di elementi che si devono allineare. La sua attuale residenza a Torino, dopo la stagione in Mls con il Toronto, indica un legame profondo con la città, e Bernardeschi,Le condizioni della situazione sono state delineate nelle scorse settimane:. Il club torinese sta valutando attentamente il possibile ritorno del giocatore, considerando i molteplici vantaggi che ne deriverebbero. Bernardeschi conosce l'ambiente, Allegri ha fiducia nelle sue capacità e potrebbe inserirlo flessibilmente anche nel 3-5-2. Dal punto di vista economico, l'operazione sarebbe sostenibile. Le discussioni sono in corso da un po', ma una decisione definitiva deve ancora essere presa. Il ritorno di Bernardeschi non è necessariamente legato a una cessione e potrebbe concretizzarsi anche alla chiusura del mercato. La speranza di Bernardeschi persiste,