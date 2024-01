Juve, si lavora per il rinnovo di Rabiot

Il grande sogno è Teun Koopmeiners, per il quale si sta lavorando fin da ora con una maxi offerta già pronta per l'Atalanta . Ma c'è un altro fronte riguardante il centrocampo su cui laè sempre particolarmente attenta: è quello di Adrien, attualmente fermo ai box per un problema al polpaccio ma ancora grande protagonista dell'ottima stagione bianconera, quale leader tecnico e punto di riferimento per lo spogliatoio.Dopo l'intuizione dello scorso anno di Giovanni Manna per un, ora la Vecchia Signora è pronta a rimettersi al tavolo per provare a convincere il francese (e la mamma-agente Veronique) a restare ancora a Torino, soprattutto adesso che la partecipazione alla prossima Champions League non è praticamente più in discussione. Come raccontano i colleghi di Calciomercato.com, da parte di Rabiot una corsia preferenziale alla Juve verrà sicuramente concessa, per quanto non sia esclusiva, nei ragionamenti sul futuro.