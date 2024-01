Nonostante il contratto di Massimilianosia ancora distante dalla scadenza, una decisione dovrà essere presa ben prima. Con l'attuale stagione che si avvicina al termine, la Juventus deve pianificare il ritorno in Champions League e non può permettersi di improvvisare. Si prevede che entro marzo Allegri comunichi la sua decisione: se desidera rimanere, non sarà allontanato; se decide di concludere il suo secondo ciclo in bianconero, la Juventus si preparerà a un nuovo capitolo. Insomma, il tema diventerà caldo e in cima alle agende dei dirigenti già dalle prossime settimane. Lo riporta calciomercato.com.