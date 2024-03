KOSTIC PUO' PARTIRE



RIFLETTORI ACCESI SU DORGU

In casasi continua a lavorare per cercare di uscire da un momento di crisi che rischia di compromettere l'intera stagione. In caso di mancato accesso alla prossima Champions League infatti, le ripercussioni ricadrebbero anche sul mercato, con diverse trattative che salterebbero all'istante. Nel frattempo, la società continua a portarle avanti e in queste ultime ore starebbe ampliando gli orizzonti anche su altri fronti.Già, perchè nella giornata di oggi è emersa la notizia di un possibile addio di Kostic al termine della stagione e proprio per questo i bianconeri starebbero valutando diverse alternative nel caso in cui il serbo decida di separarsi dai bianconeri. Le sue prestazioni non hanno convinto ne Allegri, ne tantomento la società, che a prescindere da quale allenatore guiderà la squadra, sembraStando a come riportato da Tuttosport,, in forza al Lecce, con il quale ha totalizzato 23 presenze fino a questo momento. I pugliesi lo hanno prelevato dal Nordsjaelland e si tratta di un giocatore che è dotato di una grande forza fisica e di una buona velocità.e Giuntoli osserva con attenzione l'evolversi della situazione.