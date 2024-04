si considera ancora un giocatore di grande importanza, capace di fare la differenza in campo. Pur accettando con maturità il suo ruolo attuale di alternativa all'Arsenal, desidera di più per gli ultimi anni della sua carriera. A 32 anni, le decisioni assumono un peso maggiore, poiché il tempo per recuperare è limitato. La priorità del centrocampista azzurro è di tornare a giocare in Italia, con la Juventus che rappresenta una possibilità allettante.Ha manifestato un ampio interesse per la Juventus, anche grazie al suo ottimo rapporto con Cristiano Giuntoli. La prospettiva di indossare la maglia bianconera potrebbe essere un'opportunità affascinante per Jorginho mentre si avvicina alla fase finale della sua carriera. Lo scrive Calciomercato.com.