Inter-Juventus, una coreografia da 20.000 euro

Per sapere se anche il campo regalerà spettacolo bisogna ancora attendere, mentre per quanto riguarda il contesto circostante non ci sono dubbi:sarà un grande show, almeno prima del fischio d'inizio, grazie ache, da possibile main sponsor nerazzurro del prossimo futuro, ha deciso di finanziare lodi luci e tutte le iniziative che coinvolgeranno ipresenti sugli spalti, come raccontano i colleghi di Calciomercato.com.Sono settimane che lasta preparando lache occuperà tutti e tre gli anelli, con una spesa di quasiper la realizzazione. E intanto, pur in attesa dei dati definitivi, il botteghino non può che sorridere: proprio un Inter-Juventus del 2019 detiene ad oggi il primato di incassi per il club nerazzurro, con 6,6 milioni di euro di ricavi. Record che ora rischia di essere superato.