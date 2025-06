CM - 'Inter, è il giorno delle scelte drastiche'

AFP via Getty Images

Secondo calciomercato.com, la pesante sconfitta per 5-0 dell’Inter in finale di Champions League rischia di segnare un punto di rottura. Ciò che sembrava un ciclo destinato a durare potrebbe invece avviarsi verso la fine. Il rapporto tra Simone Inzaghi e la dirigenza, apparentemente in fase di ricucitura prima della finale, è tornato in discussione. Lo stesso tecnico non ha confermato se guiderà la squadra al prossimo Mondiale per Club. Il club è chiamato a riflettere sul futuro, consapevole che proseguire con Inzaghi potrebbe esporre la squadra a nuove incertezze. Inoltre, l’ambiente appare saturo e senza stimoli.

Nel frattempo, l’Arabia Saudita ha rilanciato l’offerta al tecnico, facendo trapelare un accordo verbale già raggiunto, come a volerlo ricordare all’allenatore. Tuttavia, Inzaghi sembra intenzionato a restare, chiedendo garanzie tecniche e un progetto all’altezza. Il confronto tra lui e la società è imminente. L’Inter dovrà decidere in fretta, perché il 17 giugno si torna in campo. E servono subito nuovi stimoli per una squadra che, dopo il tracollo in Champions, appare mentalmente a pezzi e senza certezze per affrontare le prossime sfide.