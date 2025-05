Simone Gervasio

CM - Incredibile dall'Arabia: che offerta per Osimhen

un' ora fa



Stando a quanto rivela Calciomercato.com, è arrivata un’offerta quasi irrinunciabile dell’Al-Hilal per Osimhen: 30 milioni di euro a stagione per un contratto di tre anni.



Per la prima volta, l’obiettivo del mercato estivo della Juventus sta valutando questo tipo di offerta e si è preso qualche giorno per riflettere al meglio. Tuttavia, nonostante la clausola rescissoria di 75 milioni presente nel contratto del nigeriano con il Napoli, il club saudita non vorrebbe andare oltre i 35-40 milioni. Quindi resterebbe questo aspetto da definire. La Juventus intanto continua a monitorare attentamente la situazione.