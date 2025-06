CM - Il Milan valuta seriamente l'ingaggio di Vlahovic: la situazione e la posizione della Juventus

AFP or licensors

Ilvuole fare un grande colpo in attacco. Dopo il recente accostamento a Mateo Retegui, il club rossonero starebbe valutando una clamorosa ipotesti che porta a. Secondo quanto riferito da Calciomercato.com, infatti, gli uomini di mercato del Diavolo starebbero valutando con estrema attenzione la possibilità di arrivare al serbo.DV9, in caso di approdo a Milano, ritroverebbe Massimiliano Allegri, tecnico con il quale ha lavorato nelle sue precedenti stagioni in quel di Torino. L'allenatore toscano, infatti, stima molto il centravanti serbo e il profilo convince anche il ds Igli Tare. E' lecito dunque attendersi che il Milan possa provare ad architettare l'assalto.

Il nodo ingaggio

Vlahovic vedrà scadere il proprio contratto con la Juventus il prossimo 30 giugno 2026, ma con la trattativa per il rinnovo ormai in pieno stallo, i bianconeri vogliono scongiurare di perdere a parametro zero un calciatore pagato oltre 80 milioni solamente tre anni fa.A frenare i facili entusiasmi, c'è però il tema relativo all'ingaggio. Vlahovic infatti guadagna 12 milioni di euro fino al 30 giugno 2026, di conseguenza per arrivare al Milan, l'ex attaccante della viola dovrebbe innanzitutto accettare una pesante decurtazione dell'ingaggio.Il Milan, come riferisce Calciomercato.com, sarebbe pronto a mettere sul piatto un contratto quinquennale da 7 milioni di euro netti all'anno più ricchi bonus. In questo momento, però, siamo solo in una fase embrionale, ovvero quella del puro gradimento nei confronti dell'attuale numero 9 bianconero. Resta da capire che la suggestione potrà assumere contorni più concreti nelle prossime settimane.