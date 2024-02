Futuro Antonio Conte, la Juve è una possibilità?

Conte-Milan, ecco perché si può

Antoniovuole tornare ad allenare dopo l'anno e mezzo di stop post avventura al Tottenham. E chi ci sta pensando concretamente è il, che non ha intenzione di confermare Stefano Pioli. Nella scelta del nuovo tecnico Gerry Cardinale ascolterà anche il parere del "consigliere" Zlatan Ibrahimovic. Nonostante l'ex attaccante svedese non ci abbia mai giocato insieme, né sia mai stato allenato da lui, non è un mistero la sua stima nei confronti di Antonio Conte, considerato un vincente al suo pari.Nei mesi scorsi Conte ha fatto capire che tornerebbe volentieri allama ha già intuito che difficilmente potrebbero riaprirsi per lui le porte del club bianconero. Che, in caso di addio di Massimiliano Allegri a fine stagione, scrive calciomercato.com, punterebbe su un allenatore più giovane e "moderno" come ad esempio Thiago Motta, il cui lavoro al Bologna viene molto apprezzato dal direttore Cristiano Giuntoli.Conte è affascinato dall'idea di allenare ilanche per entrare ancora di più nella storia del calcio italiano. Vincere lo scudetto della seconda stella è un obiettivo che lo stuzzica; in più, sarebbe il primo allenatore a vincere il campionato con Milan, Juventus ed Inter. Tutti motivi che potrebbero anche convincerlo a non esagerare con le pretese economiche.