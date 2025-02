CM - I retroscena di Juventus-Inter, Inzaghi a Calhanoglu: 'E' fallo su di te'

Inter via Getty Images



Juventus-Inter: i retroscena sulla partita

Di cose ne sono successe nelvinto dai bianconeri per 1-0 grazie al goal dinella parte finale del match. Non solo però quello che si è visto ma anche alcuni retroscena, che Davide Bernardi, presente a bordocampo per la partita, ha svelato su calciomercato.com. In particolare le reazioni dal goal che ha deciso la partita."Nel primo tempo, l’Inter a Torino può farne 3, ma già 26 secondi dopo l’inizio del secondo tempo, l’allenatore dell’Inter capisce che l’andazzo non è lo stesso dei primi 45’ e deve già richiamare la squadra all’ordine", si legge. A preoccupare è la poco aggressività dei nerazzurri. "DEVO CAMBIARE", l'urlo dopo l'ennesimo errore e il tiro morbido di Conceicao. Da lì nasce l’idea del triplo cambio e anche l’immagine, diventata velocemente virale, del pantalone che si strappa sulla gamba, all’ennesimo squat di rabbia.

Thiago Motta e Inzaghi: la reazione al goal di Conceicao

Sul goal di Conceicao e come l'hanno vissuta i due allenatori: "L’azione del gol dicevo, l’allenatore dell’Inter la vive tutta a braccia alzate, come a scongiurare un rigore da tocco su Kolo Muani, che in quel momento fa la cosa che meno ti aspetti: la ruleta. Nessuno deve toccare Kolo Muani, il rischio è troppo alto, ma poi quel serpente che è l’attaccante della Juve, riesce a far arrivare la palla a Conceicao, che la mette in porta. Lì e solo lìquasi a esortare un colloquio con Mariani, l’allenatore della Juve invece, lo si vede come non lo si è mai visto quest’anno: esulta in salto e una volta atterrato chiede a tutto lo stadio di aumentare il rumore".