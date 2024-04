I "dolori del giovanesono giunti proprio nel giorno del suo 19° compleanno. Così scrive Calciomercato.com, il difensore olandese, naturalizzato spagnolo, ieri si è trovato al centro dell'attenzione per un errore costoso che ha portato allo svantaggio temporaneo contro l'Udinese, prima del pareggio di Lukaku e della sospensione della partita a causa del caso Ndicka. Un errore significativo, anche se non l'unico della partita. Questo ha portato De Rossi a relegarlo in panchina nella ripresa, come già accaduto a Firenze e Frosinone. Il tecnico aveva precedentemente dichiarato che alcuni giocatori erano "sotto esame", tra cui proprio Huijsen, che tuttavia ha mostrato un approccio errato alla partita.La discesa del giovane juventino è iniziata lentamente, segnata dal rigore procurato nel derby di Coppa Italia, e solo in parte attenuata dalla sua prestazione a Frosinone, che aveva suscitato polemiche per la sua esultanza eccessiva. Nonostante la stima iniziale di Mourinho ("Sarà uno dei migliori del mondo") e di De Rossi ("Gli chiederemo i biglietti per le finali di Champions"), la Roma ha da tempo rinunciato a trattare con la Juventus per un eventuale rinnovo del prestito o per il suo riscatto. La situazione sembra distante dalle prospettive iniziali.