Huijsen, il rinnovo con la Juventus



Il tentativo della Roma

Il futuro di Dean Huijsen nel mondo del calcio è ancora tutto da scrivere, con diverse squadre interessate al suo talento e molte strade aperte per il giovane difensore olandese.La Roma mostra un forte interesse nel trattenerlo, desiderando garantirgli un ruolo di rilievo e la possibilità di giocare regolarmente. Huijsen, ambizioso, vuole avere la certezza di trovare spazio immediato per poter continuare la sua crescita professionale. Tuttavia, la Juventus ha chiarito di voler investire pesantemente su di lui, con un rinnovo contrattuale già pianificato prima che la Roma entrasse in gioco. Huijsen ha firmato un prolungamento contrattuale fino al 30 giugno 2028, con un notevole aumento salariale rispetto alla sua precedente estensione contrattuale. Il piano della Juventus prevede un ruolo importante per Huijsen nel progetto tecnico del club , con rotazioni già previste per la prossima stagione o quella successiva. Tuttavia, non è escluso che una grande offerta possa convincere la Juventus a cedere il giocatore, con una base d'asta che si aggira intorno ai 30 milioni di euro.La Roma, d'altra parte, sta lavorando per trattare Huijsen come un titolare effettivo e non solo come un rinforzo di mercato. Tuttavia, al momento, il club giallorosso potrebbe optare solo per un altro prestito oneroso, seppur su basi economiche diverse da quelle dell'accordo attuale.da ultimo difensore nella Juventus e giocatore fisso nell'Under 19 dell'Olanda, ora si ritrova come titolare nella Roma e potrebbe presto essere convocato anche nella nazionale spagnola Under 21, con ampie opportunità di giocare sotto la guida di Luis De La Fuente.Nonostante la Juventus abbia blindato Huijsen, il suo futuro rimane incerto e tutto può cambiare da un momento all'altro nel mondo del calcio.